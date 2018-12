Ha 29 anni, origini straniere e un passaporto francese l’uomo ricercato per l'attentato nel centro di Strasburgo (GLI AGGIORNAMENTI - FOTO - TESTIMONIANZE), nel quale la sera dell'11 dicembre hanno perso la vita tre persone e decine sono rimaste ferite. Stando alle prime informazioni, il nome del presunto autore della strage è Cherif C. e nel passato del giovane ci sono reati comuni per i quali era finito in carcere. Era poi stato segnalato dalle autorità francesi come elemento 'radicalizzato' islamico. Dopo l’attentato, il giovane è riuscito a fuggire a piedi. Per catturarlo, le autorità hanno schierato 350 uomini, senza riuscire però a prendero. Proprio durante l’inseguimento, in uno scontro a fuoco, il killer sarebbe stato ferito a una mano.

Dai reati comuni alla radicalizzazione

Come scrive Le Parisien, l'autore della sparatoria sarebbe nato nel capoluogo alsaziano il 4 febbraio 1989. Arrivato a Strasburgo da Parigi, era schedato con la lettera 'S' dei fondamentalisti tenuti sotto controllo dagli 007 francesi. La conferma della sua radicalizzazione è arrivata anche dal ministro dell'Interno, Christophe Castaner.

Sfuggito all'arresto prima dell'attentato

Secondo quanto riferisce Bfm-Tv, il 29enne, prima dell'attacco, nella mattina dell'11 dicembre, era sfuggito a un arresto, durante una perquisizione nella sua abitazione nel quartiere di Neudorf, presidiato dopo l’attentato dalle teste di cuoio. Cherif C., inoltre, era conosciuto dagli agenti anche per vicende legate a furti, violenze e traffico di droga in Francia e in Germania. Nella sua abitazione, gli inquirenti hanno trovato delle granate. Per rintracciarlo, dopo l'attacco, sono stati intensificati i controlli a tutte le frontiere e la Francia ha innalzato il livello di allerta.