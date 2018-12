Spari in un mercatino di Natale a Strasburgo. Secondo le prime informazioni rilasciate dalla Prefettura, ci sarebbero due morti e almeno undici feriti. In un tweet le autorità parlano di "avvenimento in corso" e invitano le persone a mantenere la calma, a seguire le indicazioni e a non diffondere notizie false. La sparatoria è stata confermata su Twitter anche dal vicesindaco Alain Fontanel: il killer è in fuga, e nel corso di uno scontro a fuoco con la polizia sarebbe stato ferito.

Centro città bloccato

I colpi sarebbero stati esplosi in rue des Grandes-Arcades. Il centro città è stato bloccato per un raggio di 200 metri attorno alla piazza Gutenberg. Una fonte della polizia, dice Dna, ha ipotizzato che si tratti di un attentato terroristico. La Farnesina ha invitato gli italiani a evitare la zona e ha aperto la sua unità di crisi.

Tajani a Sky TG24: Parlamento chiuso

Il presidente dell’Europarlamento, Antonio Tajani, ha raccontato a Sky TG24 che il complesso dell’assemblea Ue è stato chiuso – nessuno può entrare o uscire. Più tardi ha detto che il parlamento Europeo "non si farà intimidire".