Thailandia, i ragazzi della grotta lasciano il tempio dei monaci

I ragazzi thailandesi rimasti bloccati per 18 giorni nella grotta di Tham Luang, lo scorso giugno, hanno lasciato il monastero buddista in cui si trovavano. Il gruppo è uscito dalla struttura 11 giorni dopo aver preso i voti - in via temporanea - in onore del sub morto durante le operazioni per soccorrerli. Il loro allenatore, invece, è rimasto nel tempio, dove è diventato un monaco adulto.

La benedizione buddista per i ragazzi della grotta

Vestiti di bianco e con il capo completamente rasato, i giovani membri della squadra di calcio dei "cinghialotti" hanno lasciato il tempio di Pha That Doi Wao nella mattinata. La struttura si trova nella regione di Mae Sai, nel Nord della Thailandia e qui i ragazzi hanno ricevuto la benedizione buddista dai monaci mentre chiedevano all'unisono il permesso di lasciare il tempio.

La storia del gruppo rimasto intrappolato

I 12 ragazzi erano rimasti bloccati in una grotta lo scorso 23 giugno, insieme al loro allenatore, in una zona colpita dalle piogge battenti. Per oltre due settimane la loro vicenda aveva tenuto il mondo con il fiato sospeso (LA STORIA). Prima individuati e poi soccorsi, i giovani e l’uomo sono stati salvati dai soccorritori tra l’8 e il 10 luglio, con operazioni di estrazione molto difficili (CHI SONO I SOCCORRITORI). Proprio durante i soccorsi, era morto un sub di 38 anni. Il suo compito era quello di portare ossigeno, ma non ne era rimasto abbastanza per lui per il ritorno dalla grotta alla superficie.