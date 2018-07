Thailandia, morto un soccorritore dei ragazzi intrappolati in grotta

Un ex Navy Seal thailandese impegnato nelle operazioni di soccorso dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang è morto per mancanza di ossigeno. Secondo il portavoce delle operazioni di soccorso, il 38enne ha perso conoscenza sulla via del ritorno, e i tentativi di rianimazione sono falliti. Dall’entrata della grotta al punto dove si trovano i giovani calciatori bisogna compiere un tragitto lungo 11 ore.

Il soccorritore è rimasto senza ossigeno

“Un ex Seal che si era offerto volontario per aiutare è morto la scorsa notte intorno alle 2 - ha detto Passakorn Boonyaluck, vicegovernatore di Chiang Rai, citato dalla Bbc - Il suo compito era quello di portare ossigeno”. In particolare, mentre nel primo tratto della grotta si può ormai camminare con i piedi nell'acqua, l'ultimo chilometro abbondante tra la terza base intermedia - che funge da area di sosta e di rifornimento per i soccorsi - e i ragazzi, viene percorso in circa tre ore.

Si cerca ancora un’altra entrata nella giungla

È improbabile che l'intero percorso venga liberato dall'acqua prima del weekend, quando sono previste nuove piogge. Per questo, altre squadre di soccorritori continuano a perlustrare la giungla sulle pendici della montagna, nella speranza di individuare un'entrata alternativa dalla quale possano essere fatti uscire i giovani intrappolati.