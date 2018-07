Thailandia, ragazzi bloccati in grotta: trovato cunicolo a 200 metri

"Bisogna fare in fretta" dicono i soccorritori. Nella grotta di Tham Luang, in Thailandia, dove dal 23 giugno sono intrappolati 12 ragazzini e il loro allenatore di calcio, l'ossigeno è in calo (è sceso alla pericolosa soglia del 15% contro un valore medio di 21%). Si lavora giorno e notte per studiare un modo per riportare il gruppo in superficie e nuove speranze ora arrivano dalla notizia che a soli 200 metri di distanza dai ragazzini è stato individuato un nuovo cunicolo dal quale tirarli fuori. "Le possibilità di avvicinarsi sono alte", ha detto il presidente degli ingegneri tailandesi. Finora si riteneva che la squadra di calcio si trovasse ad almeno 800-1000 metri sotto la montagna che si innalza sopra la grotta. Si spera che le operazioni di recupero possano iniziare presto. Intanto, però, un sub ha perso la vita mentre tornava verso l'uscita dopo aver consegnato bombole di ossigeno ai 13.

Morto un soccorritore

L'ex Navy Seal, tornato al lavoro solo per dare il suo contributo ai soccorsi, aveva 38 anni. Non si capisce se sia morto per carenza di ossigeno durante l'immersione o a causa del malfunzionamento della bombola. Una tragedia che ha gettato nello sconforto i soccorritori anche per il recupero dei ragazzi: se un esperto può morire nel difficile tragitto che separa i ragazzi dalla salvezza, preoccupa la possibilità che i giovani, stremati e indeboliti dopo quasi due settimane, riescano a compiere quel trasferimento. Tutti puntano dunque sul nuovo cunicolo individuato nelle scorse ore.

Scarseggia l’ossigeno

E, mentre si cerca di vedere se il nuovo varco possa rappresentare la soluzione, i soccorsi stanno trasportando un tubo nella grotta per cercare di 'pompare' aria (IL PIANO PER FARLU USCIRE - VIDEO). Su tutto incombe anche il pericolo di nuove piogge.