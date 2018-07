Thailandia, ragazzi salvati dimagriti ma coscienti e capaci di parlare

I 12 ragazzi thailandesi estratti dalla grotta Tham Luang (FOTO), in Thailandia, dove erano entrati con il loro allenatore lo scorso 23 giugno, hanno perso circa due chili mentre erano intrappolati nei cunicoli. A dirlo sono i medici dell'ospedale Prachanukroh di Chiang Rai, che hanno anche confermato che i giovani calciatori e il coach erano coscienti e capaci di parlare al loro arrivo nella struttura e le loro condizioni di salute non destano preoccupazione. (CHI SONO I CALCIATORI E L'ALLENATORE)

Quarantena e riposo in ospedale

Un’odissea, quella dei 12 ragazzi e il loro allenatore, durata 18 giorni e scandita dalla paura delle piogge e del calo dell’ossigeno che, ora dopo ora, si riduceva pericolosamente. Estratti dalla grotta tra domenica e martedì (IL PERCORSO), tutti sono stati inizialmente curati dai medici sul posto, per poi volare in elicottero all'ospedale di Chiang Rai, dove sono tenuti in isolamento per precauzione. Contro possibili complicazioni, hanno detto i medici, sarà probabilmente necessaria una settimana di quarantena e di osservazione all'ospedale, oltre a una graduale reintroduzione al cibo ordinario. Uno dei ragazzi recuperati ieri presenta lievi sintomi di polmonite, mentre tutti hanno un tasso di globuli bianchi più alto della norma, a segnalare delle infezioni. Tutti e 12, oltre all'allenatore, sono di buon umore e senza particolare stress, hanno aggiunto i medici. Per riabbracciare i genitori dovranno ancora aspettare: i primi quattro, quelli tratti in salvo domenica li hanno già rivisti, ma solo attraverso un vetro.

La dedica di Paul Pogba

Intanto, tra i festeggiamenti del Paese e sui social, è arrivata anche la dedica di Paul Pogba, che con la sua nazionale francese ha sconfitto il Belgio nella prima semifinale del Mondiale di Russia: ''Questa vittoria è per gli eroi del giorno' - ha scritto su Twitter - ''Ben fatto ragazzi voi siete forti''.

