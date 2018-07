Thailandia, ripresi i soccorsi. Ancora in 5 nella grotta. LIVE

L'odissea dei giovani calciatori, intrappolati con il loro allenatore nella grotta di Tham Luang in Thailandia, non è finita. Le operazioni di salvataggio sono riprese questa mattina nonostante le avverse condizioni meteorologiche. Il responsabile dei soccorsi ha dichiarato che "tutti devono essere tirati fuori entro oggi". Finora sono otto i ragazzi messi in salvo: dopo i quattro portati fuori domenica 8 luglio, si è riusciti a tirarne fuori altri quattro nella giornata di lunedì prima che i soccorsi fossero interrotti ancora una volta. (IL PERCORSO)

Intrappolati in 13, 8 tratti già in salvo

Le operazioni di soccorso, per garantire la massima sicurezza, non potevano prevedere più di quattro viaggi di recupero al giorno, prima di fermarsi per il necessario ripristino delle attrezzature e la ricarica delle bombole di ossigeno per il viaggio di andata e ritorno dei sub. E sono state suddivise in tre tranche, l'ultima è quella di oggi, martedì 10 luglio.



Chi sono i soccorritori

Sono oltre 100 gli operatori in azione, 18 i sub specializzati a immergersi nelle grotte (CHI SONO I CALCIATORI E L'ALLENATORE) per cercare di far affiorare dal buio i 'cinghiali selvatici', questo il nome della squadra di calciatori, tutti tra gli 11 e i 16 anni di età, intrappolati in un complesso di grotte in Thailandia da sabato 23 giugno. A rientrare nella caverna è stata la stessa squadra di sub che avevano portato fuori domenica i primi quattro ragazzini. Riposatisi nella notte, ricaricate le bombole di ossigeno, i sommozzatori hanno ripercorso circa quattro chilometri , tra passaggi stretti (uno largo solo 38 centimetri) immersioni in tunnel allagati, pendenze e un lungo cammino tra correnti d'acqua e rocce.

Il percorso

Il primo tratto è quello che presenta i rischi maggiori. Per superarlo, i ragazzi, si devono immergere in uno stretto passaggio e c'è spazio per una sola persona. Superata la cosiddetta camera 3, però, il gruppo può dirsi ufficialmente salvo. Si tratta dell'ultima aerea prima dell'uscita dalla grotta: uno spazio quasi privo di acqua e dove è possibile camminare.

Ancora nessun contatto con i genitori

Le operazioni di soccorso sono state più rapide nel secondo salvataggio: solo cinque ore, molto meno dunque delle 11 ore del giorno precedente. E adesso, in attesa dell’ultima fase, i medici valutano le condizioni di salute di chi è già uscito: sono ricoverati nell'ospedale di Chiang Rai, "stanno bene" e cominciano a mangiare. Nessuno di loro è ancora entrato in contatto con i genitori: malnutriti, rimasti per giorni nelle tenebre, i ragazzi sono considerati a rischio di infezione e vengono tenuti in isolamento.

Il mondo con il fiato sospeso