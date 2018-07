Thailandia, le prime foto dei ragazzi ricoverati in ospedale

Si sottopongono a visite, salutano, riposano nei letti dell’ospedale Prachanukroh e alcuni si alzano anche in piedi. Sono queste le prime immagini dei 12 ragazzi rimasti intrappolati con il loro allenatore nella grotta Tham Luang per 18 giorni (FOTO). Le immagini arrivano da un filmato diffuso dalle autorità e ripreso su Twitter da diversi corrispondenti esteri che si trovano in Thailandia. I giovani sono in buone condizioni ma hanno perso un paio di chili mentre si trovavano nei cunicoli. Probabilmente sarà necessaria una settimana di quarantena come precauzione contro possibili complicazioni, come hanno confermato i medici.

Le condizioni dei ragazzi salvati

Nello specifico, i ragazzi recuperati tra domenica e lunedì sono in graduale ripresa, mentre uno di quelli ritornati in superficie l’ultimo giorno di soccorsi, cioè il 10 luglio, presenta lievi sintomi di polmonite. In generale, tutti i giovani calciatori presentano un tasso di globuli bianchi più alto della norma, a segnalare delle infezioni.

