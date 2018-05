Diffuse le prime foto del principe Louis. Sono scatti di mamma Kate

Prime fotografie sui social network per il terzo royal baby Louis Arthur Charles, dopo il ritorno a casa. Le immagini del terzogenito di William e Kate, nato lo scorso 23 aprile, sono state diffuse da Kensington Palace sui social e mostrano il piccolo in due pose diverse. In una fotografia, scattata quando Louis aveva appena tre giorni di vita, il neonato posa da solo, con aria assorta. In una seconda immagine, invece, il bambino è coccolato dalla sorella Charlotte, di 3 anni, in occasione del compleanno della piccola principessa.

I duchi di Cambridge "lieti" di condividere le immagini

Le due foto sono state scattate da Kate a Kensington Palace. In una nota postata sui social con le foto, i duchi di Cambridge si dicono "molto lieti" di condividere le immagini e aggiungono i loro ringraziamenti al pubblico per "tutti i gentili messaggi" ricevuti dalla nascita del piccolo principe Louis. Fino a questo momento, le uniche immagini che ritraevano il terzo royal baby erano quelle scattate a poche ore dalla sua nascita, dove però si vedevano solo il naso e le dita del neonato in braccio a mamma Kate.