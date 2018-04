Kate Middleton in ospedale per il parto: è in arrivo terzo royal baby

Manca poco alla nascita del terzo royal baby di Kate Middleton e del principe William. La duchessa di Cambrdige, infatti, è stata ricoverata in mattinata al St. Mary’s Hospital di Paddignton per dare alla luce l’ultimo membro della famiglia reale britannica.

Incertezza sul sesso del nascituro

Il terzo figlio della coppia nascerà dunque nello stesso ospedale dove sono stati partoriti George e Charlotte, i primi due figli di Kate e William. Secondo quanto riportato da una nota sull’account Twitter ufficiale della famiglia reale, la Duchessa ha viaggiato in macchina da Kensington Palace al St. Mary's Hospital con il marito, che seguirà il travaglio. Per il parto, sarà assistita da una equipe di medici guidata da Alan Farthing, il ginecologo personale della regina, e da Guy Thorpe-Beeston, ginecologo della famiglia reale. Kate era rimasta a riposo per circa un mese in previsione del parto. L'ultimo impegno pubblico è stato un evento benefico a Londra del 22 marzo scorso. Secondo alcuni specialisti interppellati dall'agenzia Pa, il terzo travaglio della duchessa dovrebbe essere relativamente breve: simile a quello del 2 maggio 2015, quando Kate diede alla luce la secondogenita Charlotte al termine di un parto durato circa due ore e mezza. Molto più lungo, invece, il travaglio del 22 luglio 2013 quando il primo figlio della coppia, George, nacque a 10 ore e mezzo dal ricovero della madre.

Scattato il toto-nome: per i bookmaker favoriti Arthur e Mary

Il sesso del nascituro non è stato anticipato. Ma in attesa di conoscerlo, è già scattato il toto-nome. I favoriti sono Arthur, se si tratterà di un maschio, e Mary se sarà una femmina. Le scommesse impazzano: fra le scelte al femminile, i bookmakers indicano nell'ordine Mary (uno dei nomi della regina Elisabetta), Alice (come la madre del principe consorte Filippo), Victoria e Alexandra, tutti tradizionalissimi nella famiglia reale. Fra quelle al maschile Arthur precede Albert, Frederick, James e Philip, anche in questo caso all'insegna del classico. Il nascituro sarà il sesto bisnipote di Elisabetta II, 92 anni compiuti il 21 aprile, e di Filippo, 96 anni. Sarà inoltre il quinto in linea di successione al trono britannico (non importa di quale sesso sia, essendo stato abolito in questi anni nel Regno Unito il privilegio maschile) dopo Carlo, William e i fratelli George e Charlotte. Il principe Harry, secondogenito di Carlo e Diana dopo William, è così destinato invece a retrocedere al sesto posto, a meno di un mese dal proprio matrimonio con l'attrice americana Meghan Markle fissato per il 19 maggio.

Data ultima modifica 23 aprile 2018 ore 11:05