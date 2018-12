Matrimonio reale tra Harry e Meghan: i dettagli del giorno delle nozze

La data era stata ufficializzata qualche mese fa, adesso arrivano i primi dettagli sul matrimonio reale tra il principe Harry e la sua promessa sposa Meghan Markle. Dagli uffici di Kensington Palace fanno sapere che il prossimo 19 maggio non mancherà la sfilata in carrozza dei neosposi che riceveranno il consueto bagno di folla per le strade di Windsor una volta diventati marito e moglie. Da Londra giungono altre indiscrezioni anche sul ricevimento e sulla cerimonia.

La cerimonia e lo scambio dei voti

Come annunciato dagli account social di Kensington Palace, la cerimonia che unirà in matrimonio il Principe del Galles e l’attrice americana verrà officiata dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, il leader spirituale della chiesa anglicana. Il tutto avverrà alle ore 12 del 19 maggio nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor.

La sfilata in carrozza tra la folla

Una volta diventati marito e moglie, Harry e Meghan faranno la prima apparizione pubblica da sposati in carrozza per una sfilata di circa due chilometri. Il percorso inizierà alle 13 e prevede un giro per le strade di Windsor che si concluderà a Parkland Avenue, il viale del XVII° secolo che conduce al Castello sede di re e regine britannici da quasi mille anni. "Speriamo che questo breve viaggio offra l'opportunità a più persone di riunirsi intorno a Windsor e di godersi l'atmosfera di questo giorno speciale", si legge in una nota di Kensington Palace.

Il ricevimento e il banchetto di Carlo

Proprio come avvenne per il matrimonio di William e Kate, che è stato visto da circa due miliardi di persone, è probabile che anche quello di Harry e Meghan attiri un'enorme attenzione in tutto il mondo. Molto più privato sarà invece il ricevimento nuziale previsto all’interno del castello di Windsor dopo la sfilata in carrozza. Ancora più esclusivo sarà il banchetto organizzato per la serata dal principe Carlo, padre dello sposo: soltanto pochi amici e familiari saranno presenti. Tra loro, ovviamente, Sua Maestà la Regina Elisabetta, nonna di Harry, che ha messo a disposizione la location per il suo matrimonio.