Milano, trovata una blatta nel purè per i bimbi di una scuola

Altri casi recenti

Quello della scuola Clementina Peroni non è però un caso isolato. In altre due scuole milanesi, nell’arco di pochi giorni, corpi estranei sono stati ritrovati nei panini distribuiti agli allievi: si riteneva fosse plastica, invece poi è stato chiarito si trattasse di vetro. E a marzo di un anno fa, sempre all'interno di un panino distribuito nella scuola Dante Alighieri, situata in zona Ghisolfa a Milano, era stato scovato un bullone. Intanto, anche alla luce di questi fatti, “Milano Ristorazione”, società che gestisce il settore, ha pubblicato sul proprio sito un annuncio, informando “tutta l'utenza che, a partire da lunedì 11 marzo 2024 e fino a nuova comunicazione, verranno temporaneamente forniti i seguenti prodotti, acquistati da altro fornitore: pane bianco a fette per tutti gli utenti degli asili nido, nei seguenti quantitativi: 1 fetta per i bambini e 2 fette per gli adulti; grissini per tutti gli utenti delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado/adulti, rispettivamente nei seguenti quantitativi: 2 confezioni per le infanzie, 3 confezioni per le primarie e 4 confezioni per le secondarie e per tutti gli adulti; pane s/glutine per gli utenti delle RSA, CDD, Casa Jannacci e pasti domiciliari; pane bianco a fette per i cestini gita”.