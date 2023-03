Milano, bimbo di una scuola elementare trova un bullone nel panino

L'episodio è avvenuto lo scorso 15 marzo e, non appena ricevuta la segnalazione, Milano Ristorazione ha attivato verifiche e controlli sul campione pervenuto. "Si tratta di un episodio gravissimo e non è il primo" denuncia Lucie Boubnikova, genitore rappresentante della classe quinta in cui si è verificato il fatto ascolta articolo Condividi

Un panino al prosciutto e formaggio con all'interno un bullone di metallo. Brutta avventura quella capitata a un alunno della scuola elementare Dante Alighieri dell'istituto comprensivo Rinnovata Pizzigoni di Milano (zona Ghisolfa) che, una volta addentato il suo panino nella mensa della scuola dopo un’uscita didattica, si è accorto del bullone in tempo per non inghiottirlo. L'episodio è avvenuto lo scorso 15 marzo e, non appena ricevuta la segnalazione, Milano Ristorazione ha attivato verifiche e controlli sul campione pervenuto.

"Si tratta di un episodio gravissimo e non è il primo" denuncia Lucie Boubnikova, genitore rappresentante della classe quinta in cui si è verificato l'episodio, che cita anche "un insetto trovato all'interno della pasta qualche tempo fa" e in generale "la scarsa qualità del cibo proposto e dei piatti che arrivano in tavola. Facciamo segnalazioni da anni, per ogni tipo di criticità, ma non cambia nulla". I genitori anche in passato si sono attivati per chiedere più controlli: "Noi abbiamo fatto spesso verbali e segnalazioni ai commissari della mensa, che hanno il compito di controllare qualità, quantità e gradimento del cibo. Non abbiamo mai avuto riscontri da Milano Ristorazione. Il risultato è che il 75% del cibo viene rimandato indietro".

I controlli del Comune di Milano

Mobilitato anche il Comune di Milano. "L'Unità di controllo del Comune ha richiesto a Milano Ristorazione una relazione dettagliata su quanto accaduto, analogo approfondimento verrà fatto su tutta la filiera che ha portato alla consegna del panino nel sacchetto gita - ha commentato la vice sindaca Anna Scavuzzo - perché evidentemente è inaccettabile che ci sia non solo un corpo estraneo in un alimento, ma addirittura un bullone. Il Comune rassicura le famiglie che avremo la massima attenzione nel ricostruire questa vicenda in ogni passaggio, in modo da evidenziare eventuali errori o disattenzioni che non dovranno più ripetersi".