Milano, frode sui bonus edilizi: sequestrati 284 milioni di euro

La frode

Ai fini della cessione dei crediti, sarebbero stati segnalati all'Agenzia delle Entrate lavori su circa 14 mila immobili in tutta Italia. Di questi però, in base alle verifiche catastali, solo 85 esistono realmente e comunque sono risultati estranei ai lavori connessi all'agevolazione fiscale.

La denuncia

Le indagini sono scattate, prima dell'estate, dopo la denuncia presentata alla Guardia di Finanza da un noto intermediario finanziario milanese, che aveva trovato inseriti nel proprio cassetto fiscale crediti di imposta per 50 milioni che mai aveva accettato. Secondo gli accertamenti, i crediti sarebbero stati caricati sul portale relativo alla cessione dei crediti dell'Agenzia delle Entrate a fronte di sconti in fattura per un totale di circa 14 mila interventi di ristrutturazione edilizia, sulla carta eseguiti da imprese di costruzione di tutta Italia, poi risultate essere non solo evasori totali, ma anche prive di personale e strutture per svolgere le attività. Dalle verifiche i lavori non sono mai avvenuti e gli edifici sono risultati inesitenti.