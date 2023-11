Frode nell’ambito del “bonus facciate”, sequestrate auto di lusso

Il sequestro di auto di lusso

Secondo quanto emerso, in particolare, l'attività di frode ha riguardato crediti generati in maniera indebita da parte di una società edile e dal suo rappresentante legale attraverso il sistema della sovrafatturazione, per una cifra totale pari a due milioni di euro. Gli inquirenti, nell’ambito dell’indagine, hanno sequestrato 15 auto d'epoca e di lusso, 10.000 euro di quote della società e un orologio Rolex Yachtmaster in oro, del valore di circa 30.000 euro. Tra le auto di lusso sequestrate anche una Lamborghini Huracan STO, una Ferrari 812 Superfast, una Ferrari 488, una Ferrari FF, una Ferrari F8 oltre ad un’auto da pista. I mezzi venivano utilizzati dal rappresentante legale della società per scopi personali oltre che per un’attività che gli indagati stavano progettando, legata al noleggio di auto in cui versare il provento ottenuto dalla frode.