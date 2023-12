Artigiano in Fiera 2023 a Milano, programma ed eventi da non perdere

Comincia oggi la ventisettesima edizione di Artigiano in Fiera, in programma da sabato 2 a domenica 10 dicembre 2023 a Fieramilano (Rho) tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. Quest’anno la rassegna, a cui partecipano artigiani da tutto il mondo, si estende su otto padiglioni, uno in più rispetto al 2022. Il tema scelto per l’edizione 2023 di Artigiano in Fiera è "Creatori di bellezza e di bontà", per ribadire il protagonismo di migliaia artigiani che si ritroveranno in fiera a lavorare e a far conoscere al pubblico le loro opere uniche e originali.

La fiera vanta 2.550 espositori, di cui 600 nuovi, provenienti da 86 Paesi e propone, come negli anni passati, una suddivisione per aree geografiche e tematiche con manufatti, oggetti artigianali, opere d’arte e gastronomia, con moltissimi stand dove assaggiare gustosi piatti provenienti da ogni parte del mondo, con un occhio di riguardo alle eccellenze gastronomiche italiane. Si possono trovare anche prodotti di abbigliamento, gioielli, complementi d’arredo, accessori per la casa, cosmetica e prodotti di bellezza naturali, insieme ad accessori per il tempo libero, lo sport e per gli animali domestici. Sul Main Stage ogni giorno si alterneranno musiche, danze e spettacoli tradizionali di ogni territorio. Dalle danze folkloristiche irlandesi a show cooking e degustazioni sul cioccolato fino a spettacoli tradizionali indiani, nepalesi, giapponesi e di tantissime realtà italiane e internazionali.

Espositori da tutto il mondo

Dall’Africa si conferma la grande presenza del Marocco con le cooperative del Mogador, legate principalmente a due progetti sociali in merito all’emancipazione femminile e all’aiuto alle donne con bambini in condizioni di difficoltà. Dall'Asia è l'Arabia Saudita, sotto l’egida diretta del ministero della Cultura di Riad, che ha selezionato più di quaranta aziende artigiane e che con la Culinary Art Commission promuove per la prima volta in Europa la cultura gastronomica saudita con un ristorante di tipicità. Dal Vietnam, in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, arriva un gruppo di giovani artigiani selezionati nell'ambito del progetto "One country one priority product”, programma quinquennale della Fao per la promozione di prodotti agricoli speciali con qualità e caratteristiche uniche. Tornano con i loro prodotti la Corea del Sud, l'Indonesia e le aziende artigiane della Cina. Dalle Americhe, tra le novità, c’è Panama con un gruppo di artigiani specializzati negli accessori moda, nel tessile, nella pittura e nella produzione del caffè. Tra i nuovi Paesi ci sono il Rwanda e Uzbekistan, per la prima volta presenti con una rappresentazione del meglio dell’artigianato locale.

Prodotti bio, vegani e gluten free

L'edizione 2023 di Artigiano in Fiera punta alla promozione del biologico, vegano e senza glutine, e più in generale dei prodotti naturali del 'vivere bene', che rappresentano ormai un mercato in espansione grazie a una forte domanda da parte del pubblico. Tra Italia, Europa e Resto del Mondo saranno presenti 226 aziende con prodotti biologici, vegani e gluten free, per lo più certificati a vario titolo, a livello nazionale e territoriale.