Il Rocky Horror torna a Milano, uno show immortale

Lo spettacolo prosegue la sua tournée italiana facendo tappa al Teatro degli Arcimboldi dal 28 novembre al 3 dicembre. Un'occasione imperdibile per partecipare a un musical che è un rito collettivo senza eguali

Il Rocky Horror è tornato in città. Martedì 28 novembre, il Teatro degli Arcimboldi ha riaperto le sue porte a uno degli show più iconici della storia, popolandosi come di consueto di quell’umanità variopinta che rappresenta una fanbase senza eguali per il teatro. Un’opera che a 50 anni dal suo debutto continua a essere straordinariamente attuale, folle e dirompente (il che è una nota di merito per il suo autore Richard O’Brien, molto meno per la società… ma questo è un altro discorso), che è più di un semplice spettacolo e ogni volta si trasfigura in un rito collettivo affascinante e coinvolgente.

Un musical che non invecchia mai È stato così, ancora una volta, anche agli Arcimboldi. E così sarà nello stesso teatro fino al 3 dicembre. Già a partire dall’intro sulle note di Science Fiction/Double Feature – prima scintilla da cui la mente di O’Brien partorì poi il resto dello spettacolo – il pubblico ha dimostrato tutto il suo amore per un musical che non sembra poter invecchiare mai.

LET'S DO THE TIME WARP AGAIN E in una rincorsa senza soluzione di continuità, l’entusiasmo e la partecipazione sono proseguite con l’ingresso in scena del protagonista, il Dottor Frank-N-Furter (Richard Meek, abitualmente nel ruolo di Brad, perfetto nel sostituire Stephen Webb, impossibilitato a partecipare per motivi personali), con l’immortale Sweet Transvestite e il travolgente Time Warp, passando per Touch-a Touch-a Touch me cantata da Janet (Haley Flaherty) fino al gran finale con il ritrovarsi di Brad (Reece Budin) e Janet – più uniti e liberi che mai - sulle note del duetto Super Heroes.