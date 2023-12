Mostre d'arte e i musei gratis a Milano da non perdere a dicembre 2023

"A Christmas Magic" è un luogo magico, dedicato al Natale, un’esperienza immersiva aperta al pubblico dal 7 dicembre al 7 gennaio 2024 presso Allianz MiCo (ingresso pedonale GATE 2 Viale Eginardo livello strada "Corsello"). Uno spazio di oltre 20mila metri quadri che si trasformerà in un luogo incantato e senza eguali – fortemente voluto da Clemente Zard, prodotto da Vivo Concerti, e pensato e sviluppato dalla creatività di Giò Forma – immerso in un’atmosfera magica e suggestiva.

Fino al 26 gennaio 2024 La Fondazione Mudima di Milano presenta la personale di Fernando Garbellotto “Frattale. La rete come idea del mondo”, un’indagine a cura di Arianna Baldoni, sulle ricerche dell’artista veneto, a partire dalle opere degli anni ’90 sino a oggi, per definire la sua poetica sul tema del frattale.

La Musica dei Cieli

Dal 3 al 22 dicembre torna La Musica dei Cieli con le musiche celestiali da ogni angolo del pianeta. Una serie di concerti gratuiti nelle chiese di Milano e provincia per promuovere la conoscenza e il dialogo tra le culture attraverso la musica, linguaggio universale e ponte tra civiltà diverse.

Goya. La ribellione della ragione

Fino al 3 marzo 2024 Palazzo Reale accoglie la mostra "Goya. La ribellione della ragione", un’occasione per scoprire l’intero percorso artistico del maestro spagnolo sviluppato in un lungo periodo storico, saturo di cambiamenti e di avvenimenti politici, sociali e ideologici che diedero inizio a una nuova era della Storia.

Gabriella Ciancimimo. Upside/Down

Fino al 12 gennaio 2024 Spazio Leonardo è lieto di presentare Upside/Down, mostra personale di Gabriella Ciancimino (1978, Palermo), artista che porta avanti una ricerca basata sulle relazioni e su una concezione dell'opera d'arte come momento d’incontro/confronto tra individui. Upside/Down riunisce un corpus di opere realizzate tra il 2020 ed il 2023 ed è concepito come un viaggio che si snoda lungo le pareti del “mondo aperto” di Spazio Leonardo.

Guido Harari. Incontri

Fino al 1° aprile 2024 il Comune di Milano e la Fabbrica del Vapore presentano la grande mostra antologica dedicata a Guido Harari, allestita in un suggestivo percorso espositivo nell’Ala Messina con più di 300 fotografie, oltre a filmati originali, proiezioni e incursioni musicali, un’audioguida per tutti e incontri con l’autore.

Vincent Van Gogh. Pittore Colto

Fino al 28 gennaio 2024, al Mudec, è in programma la mostra "Vincent Van Gogh. Pittore colto". Si tratta di una retrospettiva sul pittore olandese. La mostra, attraverso un percorso cronologico e tematico, propone una inedita lettura delle opere di Van Gogh sviluappando in particolare due temi di grande rilievo: il suo appassionato interesse per i libri, e dall’altro la fascinazione per il Giappone alimentata dall’amore per le stampe giapponesi, collezionate in gran numero.