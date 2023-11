Mostre d'arte e i musei gratis a Roma da non perdere a dicembre 2023

Diverse le mostre in programma in questo mese di dicembre a Roma, da "Pippo Rizzo. Palermo/Roma andata e ritorno" e "La lunga estate calda". Domenica 3 dicembre torna l’atteso appuntamento con i musei gratis. (LE MOSTRE)

Gli eventi

Musei gratis

Domenica 3 dicembre torna l’atteso appuntamento con i musei gratis a Roma. Chi si troverà nella Capitale non può lasciarsi scappare l’iniziativa dei “Musei Gratis” promossa dal Ministero della Cultura in tutte le città italiane. Dal Colosseo al Foro Romano Palatino, passando per i Musei capitolino o Galleria Borghese. Fino al Pantheon e alle Terme di Caracalla.

Pippo Rizzo. Palermo/Roma andata e ritorno

Fino al 4 febbraio 2024 alla Galleria Nazionale è visitabile la mostra "Pippo Rizzo. Palermo/Roma andata e ritorno" a cura di Nicoletta Boschiero e Giulia Gueci. Racconta il percorso dinamico di un artista versatile quale fu Pippo Rizzo (Corleone 1897–Palermo 1964) che, per sua stessa definizione ‘irrequieto’, trovò nel cambiamento la propria coerenza, ovvero, l’essenza della propria cifra stilistica.

La Lunga estate calda

Fino al 7 gennaio 2024, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, si presenta "La lunga estate calda" a cura di Claudio Libero Pisano: 24 installazioni sonore diffuse all’interno degli spazi museali.