Sciopero Trenord in Lombardia, stop ai treni regionali: info

Disagi per i pendolari lombardi per lo sciopero di oggi del trasporto ferroviario regionale , Dalle 3 della notte scorsa alle 2 di domani, giovedì 7 settembre, è in corso l’agitazione proclamata dai sindacati Orsa, Uiltrasporti, Fast, Faisa Cisal, con pesanti ripercussioni in termini di cancellazioni e ritardi. Disagi sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e sui collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa. ( TRENORD: SI CERCANO I CAPITRENO )

La situazione

Nella prima fascia di garanzia dalle 6 alle 9 ci sono state comunque diverse cancellazioni non previste. Ora lo sciopero è ricominciato e durerà fino alle 18, quando ripartirà la seconda fascia di garanzia fino alle 21. Trenord consiglia di consultare la app della società per verificare in tempo reale eventuali ulteriori cancellazioni. Collegamento con lo scalo di Malpensa: sono previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa 1) e Malpensa Aeroporto e tra Busto FS e Malpensa Aeroporto. I motivi dell'agitazione sono riconducibili al comportamento del management di Trenord, definito dai sindacati “irresponsabile” per non avere facilitato un confronto con le rappresentanze dei lavoratori. L'adesione prevista è piuttosto alta. Ripercussioni su treni regionali, suburbani e sui collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona.