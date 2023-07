Lo stop di 23 ore è in programma dalle 3 di giovedì 2023 alle ore 2 di venerdì. Le fasce garantite da Trenitalia e Trenord sono dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, mentre Italo procederà a singhiozzo nel corso della giornata e in alcuni casi non garantendo l’intero spostamento: per questa ragione è opportuno visitare i siti per sapere in anticipo se sarà possibile viaggiare oppure no