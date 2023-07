Scioperi: il 13 luglio Trenitalia e Italo, il 15 tocca agli aeroporti

Previsti per la prossima settimana scioperi nel settore dei trasporti, con i sindacati che annunciano la protesta del personale di Trenitalia e Italo prevista per giovedì 13 luglio. Sabato 15 invece incrocerà le braccia il personale di terra degli aeroporti, che si fermerà dalle 10 alle 18. Allo sciopero si uniranno anche i piloti di Malta Air e il personale di volo di Vueling.

Le motivazioni degli scioperi

“Dopo la prima azione di sciopero dello scorso 14 aprile permangono le criticità nella vertenza sindacale” ribadiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal, confermando lo sciopero del 13 luglio prossimo. "Serve - spiegano le organizzazioni sindacali - un adeguato piano di assunzioni, una mitigazione dei carichi di lavoro nella programmazione dei turni degli equipaggi, favorendo la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita privata e il rilancio del settore manutenzione. Serve ridare centralità alla rete vendita, assistenza ai passeggeri e investimenti tecnologici, crescita professionale e percorsi formativi per tutto il personale degli uffici. Trenitalia proceda in tempi rapidi alla risoluzione delle problematiche da noi segnalate che penalizzano tante lavoratrici e tanti lavoratori dell'azienda". Lo sciopero nazionale del personale di Trenitalia e Italo Ntv si terrà dalle ore 3.00 di giovedì 13 luglio alle ore 2.00 di venerdì 14 luglio. Lo sciopero, avverte Trenitalia sul sito Fsnews, potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni regionali di Trenitalia. Durante lo sciopero sarà garantita l’effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). I sindacati hanno reso note le motivazioni alla base della protesta nella comunicazione di proclamazione dello sciopero inviata alla Commissione di garanzia il 22 giugno scorso, dopo il nulla di fatto nel confronto con le due aziende. Per quanto riguarda i lavoratori dell'handling aeroportuale, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl confermano 8 ore di sciopero per il 15 luglio prossimo dalle 10 alle 18. L'astensione dal lavoro, spiegano fonti sindacali, è stata proclamata a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da 6 anni.