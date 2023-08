Milano, incidente in bici: ciclista uccisa da camion in Porta Romana

Ennesimo incidente in bici a Milano. Una ragazza di 28 anni è morta dopo essere stata colpita da un camion in viale Caldara, a pochi passi da Porta Romana, nei pressi dell'incrocio di largo Medaglie d'oro e dell'attraversamento pedonale. La tragedia è avvenuta intorno alle 10 di questa mattina. Secondo i primi riscontri, il tir e la ciclista viaggiavano nella medesima direzione lungo viale Caldara verso via Filippetti. A una ventina di metri dal semaforo, per cause da accertare, la bicicletta è finita sotto le ruote del camion.