Nubifragio a Milano, online il bando per la cessione gratis del legno degli alberi caduti

Riutilizzare il legno degli alberi caduti durante il nubifragio del 24 e 25 luglio a Milano , questo l'obiettivo del bando pubblicato dal Comune di Milano. Sul sito dell'amministrazione è apparso l'avviso pubblico per "l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la cessione a titolo gratuito del legno degli alberi appartenenti al patrimonio verde pubblico schiantati al suolo nel territorio del comune di Milano a seguito del nubifragio" di fine luglio che ha abbattuto circa 5mila alberi in città ( QUI IL BANDO ).

Spese del trasporto a carico degli assegnatari

Il legno degli alberi abbattuti potrà essere assegnato ad associazioni di categoria e imprese del settore, associazioni e organizzazioni no profit e istituti scolastici di ogni ordine e grado. E potrà essere riutilizzato allo 'stato naturale', per la produzione di mobili e arredi e anche per finalità di arredo urbano e all'interno di strutture pubbliche. Le spese per il trasporto del materiale assegnato saranno a carico dei soggetti assegnatari: il ritiro, il trasporto e la gestione avverranno quindi a cura e sotto la responsabilità degli stessi, che potranno ritirare i materiali oppure effettuare operazioni di riduzione volumetrica nei siti indicati dall'amministrazione comunale.