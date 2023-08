Slovenia, città devastate dall'alluvione: le immagini dal drone. VIDEO

Negli ultimi giorni piogge torrenziali si sono abbattute nelle zone a Nord e a Ovest del Paese: l’acqua che si è accumulata ha circondato i palazzi e trascinato via gli edifici, gli alberi e i detriti, insieme al fango. Si registrano vittime e migliaia di sfollati

Un drone ha catturato le impressionanti immagini delle inondazioni che stanno colpendo la Slovenia. L’acqua circonda i palazzi e trascina via gli edifici, gli alberi e i detriti, insieme al fango. Il Nord e l’Ovest del Paese, in particolar modo, sono stati colpiti per tre giorni da piogge torrenziali, che hanno portato l’acqua ad accumularsi. Si registrano vittime e migliaia di sfollati. Problemi anche alle forniture di elettricità.