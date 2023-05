Incidente a Vigevano, morta bimba sbalzata dal finestrino dell'auto

Una bambina di cinque anni è morta in un incidente stradale avvenuto a Vigevano, in provincia di Pavia. A quanto si è appreso, l'auto guidata dal nonno si è scontrata con un'altra vettura intorno alle 12.20 tra via Mentana e via Quarto. La piccola è stata sbalzata dal finestrino dell'auto e ha sbattuto la testa contro un palo. Il decesso è avvenuto qualche ora dopo al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano.