Processo a Fabrizio Corona, tribunale dispone perizia psichiatrica

Spettacolo

In un tribunale di New York è iniziato il processo a Ed Sheeran, accusato di plagio. Secondo gli eredi di Ed Townsend, co-autore con Marvin Gaye del brano Let's Get It On, la hitThinking Out Loud del cantautore britannico riprenderebbe il motivo del 1972 della leggenda dell'R&B. Il caso, aperto nel 2017, ha subito diversi rinvii. Nel 2015 un'altra canzone di Gaye, Got to Give It Up, ha originato una simile causa per violazione del copyright da parte di Blurred Lines di Robin Thicke e Pharrell Williams, condannati a pagare più di 5 milioni di dollari di danni