Resistenza e tentata evasione: Fabrizio Corona di nuovo a processo

Non sono finiti i guai giudiziari per Fabrizio Corona, che l’8 settembre dovrà rispondere alle accuse di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e tentativo di evasione. I fatti risalgono al marzo 2021, quando dopo la decisione del tribunale di farlo rientrare in carcere, Corona avrebbe protestato contro la polizia ferendosi le braccia e rompendo il vetro di un’ambulanza. Oltre a questo si aggiunge un tentativo di fuga quando, ricoverato in psichiatria prima di essere trasferito in carcere, avrebbe provato a fuggire da una finestra dell’ospedale Niguarda.