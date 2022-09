Corona contro la polizia durante processo: “Prendete i veri criminali”

L’ex agente fotografico si è presentato in tribunale come imputato per danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale per un tentativo di evasione per fatti che risalgono a un anno e mezzo fa : “La polizia che è venuta non era quella che era stata chiamata dall’ambulanza, ma la solita che aveva già arrestato nel 2018, devono smetterla”

"La polizia che è venuta non era quella che era stata chiamata dall'ambulanza, ma la solita polizia che mi aveva già arrestato nel 2018: siamo a Milano e quindi vogliono rompere i c… a Corona, devono smetterla! Ci sono tanti criminali, andassero a prendere gli altri criminali". Non si è risparmiato nell'attaccare gli agenti, intervenuti nel marzo 2021 per riportarlo in carcere, Fabrizio Corona che oggi si è presentato ancora una volta in tribunale a Milano per l'ennesimo processo che lo vede accusato per danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per un tentativo di evasione.



La tentata evasione

Fatti che risalgono a un anno e mezzo fa quando il giudice di Sorveglianza aveva deciso che l'ex agente fotografico doveva rientrare in carcere (provvedimento poi bocciato da altri giudici e ora Corona è in affidamento terapeutico) e lui aveva protestato ferendosi alle braccia, urlando contro la polizia e spaccando un vetro dell'ambulanza che era arrivata a prenderlo sotto casa e lo aveva portato in ospedale. Tutte scene documentate in alcuni video che la difesa, col legale Ivano Chiesa, ha prodotto e che saranno mostrati in aula davanti al giudice della decima penale Cristina Dani. L'accusa di tentata evasione si riferisce, per i pm, al fatto che sempre nel marzo 2021, quando era ricoverato nel reparto di psichiatria del Niguarda prima di essere trasferito in carcere, avrebbe cercato di uscire da una finestra della struttura.