Neonata lasciata alla culla per la vita a Bergamo, sta bene

Il biglietto della mamma: "Un pezzo importante della mia vita"

La bimba, come risposta il Corriere della sera locale, era in buone condizioni di salute quando è stata trovata alla Croce rossa. Nel reparto di Patologia neonatale dell'Ospedale bergamasco la piccola, che pesa 2,9 chili, è stata accudita e seguiranno ulteriori accertamenti. La mamma ha lasciato un biglietto: "Nata stamattina, a casa, solo io e lei come in questi 9 mesi. Non posso, ma le auguro tutto il bene e la felicità del mondo. Un bacio per sempre dalla mamma. Vi affido un pezzo importante della mia vita che sicuramente non dimenticherò mai". L'Asst Papa Giovanni XXIII "ricorda - come si legge in una nota - che le donne hanno il diritto di partorire in sicurezza e in anonimato in ospedale: in base al DPR 396/2000 la partoriente può infatti richiedere ai medici dell'ospedale di non essere menzionata nel certificato di nascita".