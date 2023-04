Parto in anonimato e culle per la vita, come funzionano

"È molto raro che un bambino venga lasciato nudo o in cattive condizioni, viene sempre lasciato profumato e con un vestitino e questo è un gesto dell'amore grande di una mamma che si trova costretta ad abbandonarlo". A parlare è Mariavittoria Rava, presidente della fondazione Francesca Rava- NPH Italia Ets: con il progetto Ninna Oh si occupa di alcune culle per la vita che in Italia sono diventati luoghi fondamentali per le mamme che non si trovano in condizione di poter tenere il proprio bimbo o bimba.