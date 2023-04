Incidente sul lavoro, operaio muore nella sede Esselunga a Pioltello

L'episodio è avvenuto alle 9. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, dipendente di una ditta esterna, a causa dei gravi traumi da schiacciamento

Un gravissimo incidente sul lavoro è avvenuto a Limito di Pioltello, nel Milanese. Un operaio di 48 anni è morto a causa di gravissimi traumi da schiacciamento all'interno del centro direzionale per il Nord Italia dell'Esselunga, nella sede di via Giambologna. Dalla prima ricostruzione, risulta che la vittima, dipendente di una ditta esterna, non avrebbe posizionato i blocca-ruota al suo camion che si sarebbe mosso. Nel tentativo di fermarlo a mani nude è rimasto in mezzo al mezzo pesante e un altro rimorchio. I soccorritori, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare nulla e hanno constatato il decesso. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri di Pioltello.