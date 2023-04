Orario di lavoro ridotto: quali sono le categorie interessate

6/10 ©Ansa

Come riporta Il Messaggero, le sperimentazioni in corso su piccoli numeri forniranno dati su cui ragionare, ma il modello non è sicuramente di facile applicazione sulle ampie platee. Se eventuali riduzioni o rimodulazioni orarie, stando a diversi sondaggi, incontrano il favore dei lavoratori, però, il dibattito non contempla mai l'ipotesi di riduzioni salariali