Ragazze contro signora cinese sul treno, episodio virale su TikTok

La regista statunitense, di origine pakistana, Mahnoor Euceph ha pubblicato sui social un video che riprende le risate di scherno di tre ragazze italiane, a bordo di un treno da Como a Milano, rivolte alla madre del suo fidanzato che è per metà cinese. "Mi fissavano e ridevano. All'inizio le ho ignorate, poi le ho fissate", ha scritto nella descrizione del video. "Ho chiesto loro: ‘C'è qualche problema?', e mi hanno detto: ‘No, non c'è nessun problema'. A quel punto hanno iniziato a dire ‘Ni hao' con voce odiosa, razzista, forte, insieme ad altre cose in italiano che non riuscivo a capire". Qui la decisione di filmarle con il telefono. Il video, girato lo scorso 16 aprile, è diventato virale, con 17 milioni di visualizzazioni e ha ricevuto oltre 2 milioni di like. Il volto delle ragazze non era pixelato e così, viste le tante visualizzazioni, sono state riconosciute.

Scuse respinte al mittente

Una bufera social che ha poi spinto una delle ragazze, tutte universitarie, a scusarsi e tentare in extremis di rassicurare Mahnoor: "Nessun razzismo, solo un gioco". Scuse respinte al mittente, sempre via social: "Il fatto che anche dopo essere stata svergognata pubblicamente da milioni di persone, tu stia cercando di manipolarmi mostra non solo che si tratta di scuse completamente false, ma anche che sapevi esattamente cosa stavi facendo" ha risposto Euceph alla ragazza.