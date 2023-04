Chi è Donato de Caprio, il salumiere di Napoli star dei social

Chi è Donato de Caprio

Donato de Caprio è diventato famoso puntando su quello che ha fatto per una vita intera: preparare panini, o meglio la “merenna” (merenda). Lo ha fatto per lungo tempo nel negozio “Ai Monti Lattari”, nel mercato della Pignasecca, ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Nei suoi video ha sempre chiesto ai clienti quali ingredienti preferiscono e, appunto, se vogliono il panino “con mollica o senza”. Gli ultimi mesi, scrive FanPage.it, non sono stati però facilissimi per de Caprio: prima si è rotto il rapporto di lavoro con la salumeria “Ai Monti Lattari” e poi ha perso il suo account su TikTok.

“Con mollica o senza”

Riattivato il suo profilo sul social media e forte del successo ormai consolidato, insieme all’influencer e imprenditore Steven Basalari, già proprietario della discoteca “Number One” di Brescia, alla fine di febbraio de Caprio ha inaugurato la sua salumeria, sempre al mercato di Pignasecca, che ha chiamato proprio “Con mollica o senza”. Tra file di fan davanti al balcone del negozio e il riconoscimento sui social anche da parte della top model Bella Hadid – a cui ha dedicato un panino – de Caprio starebbe adesso pensando di espandersi anche nel resto di Italia.