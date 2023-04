Milano, revocato sciopero Atm previsto per il 19 aprile

L'accordo

"Dopo una lunga e complicata trattativa - si legge nel comunicato - si sono trovate le soluzioni per diversi problemi, quali quello di un riconoscimento economico in busta paga di 50 euro mensili per ogni lavoratore del Gruppo Atm, l’erogazione per tutti di una 'una tantum' dal valore di 200 euro, la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato e da ultimo, ma non in ordine di importanza, un riconoscimento economico per le giornate di ferie pregresse".