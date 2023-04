Decreto PA, nella bozza 3mila assunzioni e stabilizzazione dei precari

Un rafforzamento a livello organizzativo delle amministrazioni che attuano il Pnrr oltre che della capacità amministrativa degli enti locali. Oltre ad una serie di assunzioni previste nei ministeri. Queste alcune delle misure previste in una bozza di decreto legge sulla P.a., che potrebbe approdare in Consiglio dei ministri giovedì. Il testo è composto da 30 articoli.

La bozza

Tra i primi contenuti della bozza di decreto emersi in commissione Bilancio al Senato, ecco le circa 3mila assunzioni nella Pubblica amministrazione. Nello specifico 1.700 sono straordinarie e altre 1.000, fra il 2023 e il 2026, sono previste per le forze dell'ordine. Ma non solo, perchè oltre un migliaio sono destinate ai Ministeri, considerando dirigenti, funzionari e assistenti. Nel dettaglio, 301 all'Interno, 11 alla Cultura, 20 alle Infrastrutture, 210 agli Esteri, 103 all'Agricoltura, 4 all'Ambiente, 4 a Università e ricerca, 2 al Ministero per imprese e made in Italy, 350 funzionari a quello del Lavoro, 142 al Turismo e 49 alla Salute.