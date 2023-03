"Basta morti in mare", squadra multata per striscione in campo

Cronaca

Migranti, protesta a Cutro durante il Consiglio dei ministri. FOTO

Giornata di protesta a Cutro in occasione dell'arrivo nella cittadina dei membri del Governo per il Cdm che si svolge nel municipio del Comune. Oltre al presidio in piazza della Scacchiera, sono comparse scritte sui muri. Croci in spiaggia in ricordo delle vittime del naufragio avvenuto il 26 febbraio

Proteste, scritte e croci in spiaggia hanno preceduto l'arrivo dei membri del Governo a Cutro in occasione del Consiglio dei ministri che si svolge nel municipio del Comune. Quest'ultimo è il luogo simbolo del naufragio avvenuto il 26 febbraio in cui sono morte oltre 70 persone

Il paese è blindato e presidiato dalle forze dell'ordine per evitare tensioni ma non sono mancate le proteste. A partire dal presidio in piazza della Scacchiera, a poche centinaia di metri dal Municipio di Cutro, con i manifestanti che hanno esposto striscioni e chiesto giustizia su quanto accaduto in mare. Verso le auto con a bordo gli esponenti del governo i manifestanti hanno urlato "vergogna" e hanno lanciato diversi pupazzi di pelouche