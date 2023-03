Migranti, 500 persone su un barcone in pericolo in zona Sar italiana

L’allarme

"Abbiamo allertato le autorità competenti. Non perdete tempo: mandate subito i soccorsi!", ha scritto su Twitter Alarm Phone, allegando anche la mappa di dove si trova il peschereccio, in prossimità della Sicilia orientale in direzione di Siracusa. Come evidenzia "Repubblica", l’imbarcazione sarebbe stata avvistata dallo stesso aereo di Frontex che aveva individuato il caicco poi naufragato a Cutro e anche da un elicottero della Us Navy, che avrebbe notato la partenza dalle coste della Cirenaica.