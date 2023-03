Migranti, oltre 2mila arrivi in poco più di 24 ore a Lampedusa

Politica

Il Consiglio dei ministri si è riunito nella cittadina calabrese. Da una parte l’esecutivo punta sul pugno di ferro contro i trafficanti ed espulsioni più efficaci, dall’altra lavora alla semplificazione delle procedure per chi vuole entrare legalmente in Italia. Fra le misure: il decreto flussi che diventa triennale, il potenziamento dei Centri di permanenza per i rimpatri e una stretta sulla gestione dei centri di accoglienza

STRETTA SU SCAFISTI - Il decreto prevede carcere fino a 30 anni per i trafficanti se causano la morte di più di una persona. Chiunque "promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato" quando "il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone"