Milano, problema parcheggi: si valuta sosta a pagamento per residenti

Allarme parcheggi a Milano. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera , la capienza in città supera i 380mila posti auto suddivisi in circa 300mila stalli su strada, 39.700 in parcheggi pubblici e oltre 42.500 in strutture private. Sufficienti per ospitare i veicoli dei residenti in città e circa 45mila di quelli provenienti da fuori Milano. Restano fuori da strisce blu e parcheggi di vario tipo e forma circa 180mila veicoli che ogni giorno arrivano in città. Ed è tutta sosta irregolare.

La questione

Come risolvere la questione? Tra le ipotesi c'è la "trasformazione progressiva di tutte le autorizzazioni alla sosta su strada in pass onerosi con modulazioni basate sulle caratteristiche dell’utenza e delle classi dei veicoli". Nei giorni scorsi si è parlato più volte della possibilità per il Comune di mettere a pagamento il pass per la seconda auto. I tecnici dell’Amat avevano presentato un piccolo dossier secondo il quale ci sarebbero circa 80 mila nuclei familiari che hanno due auto, e che (in quanto residenti) beneficiano per ciascuna macchina di un pass gratuito per la sosta intorno alla propria abitazione. L’ipotesi sarebbe quella di garantire il pass gratuito per la sosta soltanto per un’auto a nucleo familiare, facendo pagare una tariffa annuale a partire dal secondo veicolo.