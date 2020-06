Milano, dal 15 giugno torna attiva in città l'Area C

Dal 15 giugno a Milano sarà nuovamente attiva l'Area C, mentre l'Area B resta ancora sospesa per tutti fino a nuovo provvedimento. Lo comunica il sito del Comune di Milano. L'Area C, che era stata sospesa a causa dell'emergenza Coronavirus, è un’area del centro storico di Milano con restrizioni di accesso per alcune tipologie di veicoli. Coincide con la Zona a traffico limitato (ZTL) Cerchia dei Bastioni ed è delimitata da 43 varchi con telecamere, di cui sette a uso esclusivo del trasporto pubblico. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)