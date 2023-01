Milano, allo studio limite a 30 e stop a soste gratis per seconde auto

Palazzo Marino inizia a ragionare su alcune novità, complici le difficoltà economiche con cui il bilancio dovrà fare i conti. Come riporta La Repubblica, si va verso il pagamento della sosta per i residenti, che colpirebbe, almeno all'inizio, solo la seconda auto.

Le novità

E prima ancora in ordine di tempo, c'è la città a 30 chilometri orari con l'estensione, in sostanza, del limite di velocità ridotto a tutte (o quasi) le arterie cittadine. Entro marzo la proposta del pagamento di un ticket per avere il pass per parcheggiare nelle strisce gialle o blu sarà messa a punto per approdare, nero su bianco, in aula consiliare. Certo, c'è da valutare l'impatto sulle famiglie, la quantità di auto che sarebbero coinvolte e, non da ultimo, il ritorno che si avrebbe in termini di cassa. Invece, già a gennaio approderà in aula per la discussione un ordine del giorno per estendere il limite dei 30 chilometri orari a tutta la città, a cui hanno aderito già diversi consiglieri di maggioranza.