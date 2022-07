Monopattini, alert e multe: l’esperimento contro i parcheggi selvaggi

7/9 ©Ansa

In base ai dati raccolti sul campo da Consumerismo e Dott, gli utilizzatori abituali di monopattini sono in prevalenza uomini (68 per cento del totale); il 34 per cento ha una età compresa tra i 25 e i 36 anni, seguiti al 20 per cento dalla fascia 46-55, al 17 per cento da quella 18-24, ma c'è anche un 7 per cento di ultra 55enni. Gli impiegati sono coloro che fanno un maggiore uso del monopattino elettrico (57 per cento del campione), mentre il 20 per cento è rappresentato dalla categoria studenti