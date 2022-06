“Roma invasa dai monopattini”, la denuncia della Cnn

Roma è invasa da "più di 14mila monopattin i, che bloccano i marciapiedi, innervosiscono gli automobilisti e uccidono". È quanto scrive sul proprio sito la Cnn, che ha raccolto la denuncia di alcuni cittadini e riportato i numeri di quella che definisce "trappola mortale". Da quando sono stati introdotti tre anni fa nella Capitale, sono quattro le persone morte mentre erano alla guida di questi mezzi e "secondo le autorità sanitarie, i pronto soccorso della città - riporta la testata - trattano almeno un infortunio grave legato ai monopattini ogni tre giorni" a fronte del fatto che "solo il 2% (circa 270) dei monopattini a noleggio viene utilizzato quotidianamente". Infatti, sostiene la Cnn, sono i monopattini non utilizzati "a rappresentare la sfida più grande, soprattutto per i disabili".

I provvedimenti del Comune

“Sono un pericolo per le persone, ma sono anche un problema per la città, per la bellezza della città”, afferma alla Cnn l’assessore comunale alla Mobilità, Eugenio Patanè. “Il centro della città è patrimonio Unesco ed è molto fragile, dobbiamo prenderci cura di esso”, aggiunge. Il Comune di Roma ha, comunque, già in programma un nuovo regolamento per gestire il caos dei monopattini nella Capitale. Si prevede infatti di introdurre una targa metallica e un tetto alla velocità che dovrà al massimo arrivare a 20 chilometri l'ora con passaggio automatico a 6 chilometri nelle aree pedonali. Poi la fotografia obbligatoria al momento del parcheggio nello stallo da inviare all'operatore, noleggi solo per maggiorenni e obbligo di iscrizione con la carta di identità.

Le aziende di sharing e il costo del noleggio

Secondo il primo testo del nuovo regolamento per lo sharing di bici e monopattini, a dicembre scadono le attuali concessioni. Come già più volte annunciato, dovrebbe quindi diminuire sia il numero degli operatori dei monopattini a noleggio, dagli attuali sette con 14.500 mezzi ai futuri tre con un massimo di tremila pezzi ad operatore. Inoltre il Comune dovrà individuare le aree no parking e quelle dove realizzare gli stalli. Verrà poi introdotta la distanza minima di 70 metri minimi tra gli stock di mezzi dello stesso operatore che non potrà posizionare più di 5 unità per blocco. Un'altra novità consisterebbe nel tetto massimo alle tariffe: 12 euro l'ora. Proprio sul tetto i prezzi, secondo indiscrezioni, sarebbe il punto su cui gli operatori sono più critici. In base al testo, se ci fossero infrazioni le società rischiano dalla sospensione alla revoca dell'autorizzazione.