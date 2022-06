A Roma nuove regole per monopattini, targa e noleggi vietati a minori

Targa metallica e una velocità massima di 20 chilometri l'ora, che scendono a 6 nelle aree pedonali: sono tra le misure contenute nella bozza, anticipata da Il Messaggero, che il Comune di Roma ha presentato alle aziende di sharing. Prevista inoltre una fotografia obbligatoria al momento di parcheggiare, una tariffa massima di 12 euro l'ora, noleggi solo per maggiorenni e obbligo di iscrizione con la carta di identità.

La bozza

Secondo il primo testo del nuovo regolamento per lo sharing di bici e monopattini a dicembre scadono le attuali concessioni e il bando per arrivare ad approvare le nuove assegnazioni sarà pubblicato entro qualche settimana. Come già più volte annunciato, dovrebbe quindi diminuire sia il numero degli operatori dei monopattini a noleggio, dagli attuali 7 con 14.500 mezzi ai futuri 3 con un massimo di tremila pezzi ad operatore. Inoltre il Comune dovrà individuare le aree no parking e quelle dove realizzare gli stalli e per terminare il noleggio sarà necessario fotografare il mezzo nello stallo e spedire la foto alla società di noleggio. Verrà poi introdotta la distanza minima di 70 metri minimi tra gli stock di mezzi dello stesso operatore che non potrà piazzare più di 5 unità per blocco. Poi il monitoraggio dei mezzi dovrà essere misurato due volte l'ora, ma sempre da quanto riporta il Messaggero, Assosharing vorrebbe un check su media giornaliera a prescindere dalla frequenza di campionamento.