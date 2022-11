Dimissioni Moratti, Fontana: guarda a sinistra e non da oggi

Ormai è scontro tra Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, e Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, che si è dimessa dalla giunta. "I dubbi che avevo espresso sul posizionamento politico di Letizia Moratti erano fondati. È chiaro che guarda verso sinistra e non da oggi", le parole di Fontana. "È sorprendente che l'assessore al Welfare dichiari oggi che l'azione della Giunta non sia sufficiente. Ne fa parte da un anno e mezzo e non mi pare che abbia sollevato mai problemi. Ciò che però conta oggi è che l'eccellente lavoro sulla campagna vaccinale e sul recupero delle prestazioni frenate dal Covid, non può fermarsi", ha proseguito Fontana. A chi chiede se sia possibile che Moratti si possa candidare alla guida della Regione, Fontana risponde: "È possibile. Leggo toni entusiastici dal centrosinistra, tutti vedono in lei il candidato, evviva, faremo una bella battaglia".