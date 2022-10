Monza: sequestrati 138mila articoli per Halloween non sicuri

All'interno di un'operazione della guardia di finanza mirata a contrastare l'importazione e la vendita di beni non conformi agli standard nazionali ed europei, sono stati sequestrati circa 138mila prodotti non sicuri in vendita per la festa di Halloween.

Il sequestro



I militari anno eseguito controlli presso operatori commerciali di Lissone e Bellusco, in Brianza, rinvenendo stoccati nei magazzini migliaia di giocattoli, maschere e costumi di Halloween, risultati, dall'esame anche documentale, privi del marchio "CE" e delle indicazioni dei dati relativi all'importatore/distributore, al luogo di produzione, al contenuto di materiali o sostanze pericolose e delle relative modalità di smaltimento.

Le sanzioni



Sono stati segnalati dalla guardia di finanza i legali rappresentanti delle due società alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi per l'applicazione di sanzioni amministrative di cospicua entità. L'importante stock di giocattoli, laddove immesso sul mercato del consumo, avrebbe costituito un concreto pericolo per la salute e l'incolumità dei cittadini, soprattutto bambini, anche in considerazione della sua natura e per l'utilizzo a stretto contatto con la persona.