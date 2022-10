Le previsioni meteo del weekend a Milano dal 29 al 30 ottobre

Cronaca

Fino a 10 gradi sopra la media questa settimana anche al Circolo Polare Artico: le anomale temperature che si registreranno al Polo Nord, influenzeranno anche le previsioni per l'Italia relative alle prossime settimane. Il freddo che normalmente scende dalle alte latitudini non potrà dirigersi verso il Mediterraneo per una semplice ragione: non c’è.