Arrestato a Malpensa figlio governatore russo su mandato Stati Uniti

Bloccato prima di imbarco verso Istanbul



leggi anche

Missile sganciato da caccia russo vicino ad aereo inglese nel Mar Nero

Uss, accusato di aver ottenuto tecnologia militare da società statunitensi, di aver contrabbandato milioni di barili di petrolio e riciclato decine di milioni di dollari per oligarchi russi, è stato bloccato mentre si stava imbarcando su un volo diretto a Istanbul in Turchia. Fermato dalla polizia italiana il 17 ottobre, è in custodia presso il carcere di Busto Arsizio (Varese), in attesa di una presumibile richiesta di estradizione.

Le accuse

Con 12 capi d'imputazione, sono stati accusati i russi Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin e Sergey Tulyakov, e i commercianti di petrolio venezuelani Juan Fernando Serrano Ponce e Juan Carlos Soto, secondo quanto riferisce la Tass, agenzia di stampa ufficiale russa. Per gli inquirenti americani gli imputati sono coinvolti nell'"orchestrazione di un complesso sistema per ottenere illegalmente tecnologia militare statunitense e petrolio sanzionato dal Venezuela". Secondo il Dipartimento di Giustizia Usa, Orekhov e Uss sono stati arrestati rispettivamente in Germania e in Italia il 17 ottobre e saranno sottoposti a procedura di estradizione. Se condannati, gli imputati rischiano un massimo di 30 anni di carcere.

Coinvolto anche Yuri Orekhov

L'amministrazione statunitense ha ampliato l'elenco delle sanzioni anti-russo, aggiungendo un cittadino russo e due società con sede in Germania e negli Emirati Arabi Uniti a lui affiliate, ha dichiarato il Dipartimento del Tesoro statunitense. "Oggi, in coordinamento con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e il Federal Bureau of Investigation (FBI), l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha designato una rete russa che si procurava tecnologie militari e sensibili a doppio uso da produttori statunitensi e le forniva a utenti finali russi", ha dichiarato. Le persone designate oggi sono il cittadino russo Yury Orekhov e due delle sue società, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) e Opus Energy Trading LLC (Opus Energy Trading)

Il padre governatore: "Connotazione politica è ovvia"

"La fornitura di prodotti petroliferi, attrezzature pubbliche e mezzi tecnici, liberamente venduti e acquistati in tutto il mondo, viene improvvisamente dichiarata illegale dalle autorità americane - ha scritto il governatore Alexander Uss su Telegram -. Come mai? Solo perché è fatto per il bene della Russia. La connotazione politica di queste accuse è ovvia" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN UCRAINA).